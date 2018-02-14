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Dünyanın Dört Bir Yanından Belgeseller İstanbul Film Festivali’nde

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 06 – 17 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali, merakla beklenen belgeselleri NTV Belgesel Kuşağı ile beyazperdeye getiriyor. Göçmenlikten, toplumsal ve ekonomik krizlere, sinemadan siyasete, müzikten sanata, teknolojiden savaşlara, modadan yemek kültürüne, dünyanın dört bir yanından 12 belgesel, NTV’nin 12. kez sponsorluğunu üstlendiği NTV Belgesel Kuşağı’nda izleyicilerle buluşuyor.

Carre

Makala

Ramen Heads

Sans Adieu

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