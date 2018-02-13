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Yılın En İddialı Komedi Filmlerinden Biri Geliyor

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Geçtiğimiz sezon Serkan Dağlı’nın yazıp yönettiği ve başrolünü de Anıl Çelik’le paylaştığı Hey Mexico, sezonun en beğenilen komedi oyunlarından biri olmuştu ve başarılı oyuncu Anıl Çelik’e XVII. Direklerarası Seyirci Ödülleri 2017’de Komedi Erkek Oyuncu ödülünü getirmişti. Tiyatro sonrası Çelik ve Dağlı, çekimleri şimdilerde tamamlanmak üzere olan yönetmenliğini Neslihan Yıldız’ın üstlendiği Ölü Yatırım isimli sinema filminde de birlikte kamera karşısına geçti. Film, mezarcılık yapan babalarını aniden kaybeden ve bir haritayla beklemedikleri anda hayatları değişen iki kardeşin hikâyesini konu ediniyor.

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