Görevimiz Tatil Komedisinde, İstanbullu Şair Kızla Yakışıklı Çobanın Aşkı

Tatil göreviyle yollara düşen “Mutlu” ailesinin şair kızı Melike Mutlu’yu Yavaşlar Köyü’nde bir sürpriz bekliyor. Köyün yakışıklı çobanıyla bir aşka yelken açan Melike elinden düşürmediği telefonunu bile unutacak. Annesi Türkan Mutlu’nun gençliğinde şiir yazdığını öğrenen Melike Mutlu köydeki günlerinde hem aşka yelken açacak hem de annesinin bambaşka bir özelliğini keşfedecek. Murat Şeker’in yönettiği Görevimiz Tatil, 23 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşuyor. Filmde Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Hakan Bilgin, Özlem Türkad, Enis Arıkan, Sinan Çalışkanoğlu, Filiz Ahmet, Yılmaz Gruda, Onur Dilber, Sarp Akkaya ve Anıl Tetik yer alıyor.

Basın Bülteni

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