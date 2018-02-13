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Usta Yönetmen Ferzan Özpetek’in Napoli Velata Filmi Yarattığı Gizem ve Rüya Gibi Mekanlarıyla Şehir Turlarına İlham Veriyor

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İtalya’da gişe rekorları kıran, yönetmen Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli Velata, yarattığı gizem ve rüya gibi mekânlarıyla turistik şehir turlarına ilham veriyor. Organize edilen Napoli Velata turları, filmde karşılaşılan şehrin saklı kalmış sembollerini ve efsanelerini filmin geçtiği mekânlarında gezi ve keşfe çıkartıyor. Hem Napolilerin hem de dünyanın farklı ülkelerinden şehri gezmeye gelen turistlerin büyük ilgi gösterdiği turlar, Napoli Arkeoloji Müzesi’nde etkinliklerle de devam ediyor.

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