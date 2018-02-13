Beşinci Mühür, Akbank Sanat Sinema Kuşağı’nda

Şubat ayı boyunca Macar ve dünya sinemasının en önemli yönetmenlerinden Zoltan Fabri’nin filmlerine evsahipliği yapan Akbank Sanat, 20 Şubat Salı günü saat 19:00’da ustanın 1976 yapımı Beşinci Mühür (Az Ötödık Pecset) adlı filmini izleyicilerle buluşturuyor. 1944 yılının karanlık günlerinde Budapeşte’de bir barda bir grup arkadaş sohbet etmektedir. Bunlardan biri hayatlarını değiştirecek şu soruyu sorar: “Eğer yeniden doğacak olsaydınız ne olmazdınız: Her türlü acımasızlığı yapan bir kral mı yoksa acı çeken dürüst bir köle mi?” Etkinlikte, filmler Türkçe alt yazılı ve ücretsiz izlenebiliyor.