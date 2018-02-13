Sofra Sırları, Gala Gösteriminde Tam Not Aldı

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ümit Ünal’ın üstlendiği, Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Fırat Altunmeşe ve Elit Andaç Çam’ın rol aldığı komedi filmi Sofra Sırları’nın galası 12 Şubat Pazartesi günü Vadi İstanbul AVM’de gerçekleşti. 16 Şubat Cuma günü vizyona girecek olan Sofra Sırları’nın galasına, İzzet Altunmeşe, Ece Uslu, Ceren Moray, Melis Birkan, Aydan Taş, Erdem Akakçe, Atılay Uluışık, Akasya Aslıtürkmen, gibi tanınmış isimler katıldı.

Basın Bülteni

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Akasya Asıltürkmen – Serdar Özerman / Atılay Uluışık



Aydan Taş / Ceren Moray



Demet Evgar



Demet Evgar – Alican Yücesoy / Ece Uslu



Erdem Akakçe



Fatih Al – Elit Andaç Çam – Demet Evgar –

Ümit Ünal – Fırat Altunmeşe – Alican Yücesoy



İzzet Altınmeşe



Melis Birkan

