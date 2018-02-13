Haberler

Sofra Sırları, Gala Gösteriminde Tam Not Aldı

Bir yorum yapın

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ümit Ünal’ın üstlendiği, Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Fırat Altunmeşe ve Elit Andaç Çam’ın rol aldığı komedi filmi Sofra Sırları’nın galası 12 Şubat Pazartesi günü Vadi İstanbul AVM’de gerçekleşti. 16 Şubat Cuma günü vizyona girecek olan Sofra Sırları’nın galasına, İzzet Altunmeşe, Ece Uslu, Ceren Moray, Melis Birkan, Aydan Taş, Erdem Akakçe, Atılay Uluışık, Akasya Aslıtürkmen, gibi tanınmış isimler katıldı.

Akasya Asıltürkmen – Serdar Özerman / Atılay Uluışık
 

Aydan Taş / Ceren Moray
 

Demet Evgar

Demet Evgar – Alican Yücesoy / Ece Uslu
 

Erdem Akakçe

Fatih Al – Elit Andaç Çam – Demet Evgar –
Ümit Ünal – Fırat Altunmeşe – Alican Yücesoy

İzzet Altınmeşe

Melis Birkan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir