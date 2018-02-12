Deliha 2 Gişesini Cücük Klibiyle Kutladı

Deliha 2′nin efsaneleşen cücük hareketi kliplendi. Filmde Enis Arıkan’ın seslendirdiği “Cücük” şarkısı çok beğenilip dillere dolanınca ekip, şarkıya yeni sözler yazıp stüdyoya girdi. Filmin oyuncuları gişede gördüğü yoğun ilgiyi kliple kutladı. Gupse Özay, Hülya Duyar, Mert Öner, Fatih Özkan ve Mehmet Er, stüdyoda hem çok eğlendi, hem de sevenlerine bir şarkı armağan etti. Yönetmen Gupse Özay bu eğlenceli klibi “Müzik listelerini altüst eden CÜCÜK şarkısını dinlediniz mi?” diyerek kendi instagram sayfasından paylaştı. Yapımcılığını BKM Film’in üstlendiği, 12 Ocak’ta sinemalarda gösterime girmiş olan Deliha 2 izleyiciyi güldürmeye devam ediyor.

Basın Bülteni

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