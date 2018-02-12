If İstanbul Açılış Partisi’ne Kendine Has Yorum

Sinemaseverlerin tüm yıl boyunca büyük bir heyecanla beklediği If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin If İstanbul Açılış Partisi, 17 Şubat Cumartesi gecesi Kendine Has’ın destekleriyle Babylon’da gerçekleşecek. Parti, 2018’e damgasını vuracak yeni isimleri ve alternatif müziğin en beğenilen gruplarını ağırlayacak. Ah! Kosmos, nam-ı diğer Başak Günak, analog ve elektronik kompozisyonları harmanlayarak kullandığı müziğiyle gecenin sürprizi olacak. Yakında çıkacak albümleri Gecenin Karanlığında ile ilk kez sahne alacak olan Ati ve Aşk Üçgeni grubu gecenin açılışını yaparken, Jakuzi’den Kutay Soyocak ve Palmiyeler’den Mertcan Mertbilek de sahne alacak.

Basın Bülteni

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Ati ve Aş Üçgeni / Başak Günak



Kutay Soyocak / Mertcan Mertbilek

