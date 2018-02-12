Emre Akay’ın Yeni Filmi Av İçin Indiegogo Kampanyası Başlatıldı

Emre Akay’ın yöneteceği Av adlı filme destek sağlamak amacıyla indiegogo.com üzerinden kampanya başlatıldı. Uzun metraj, reklam, kısa film yönetmeni ve yapımcısı Emre Akay, yardımda bulunmak isteyen sinemaseverlere çağrıda bulunuyor. Akay’ın, senaryosunu Deniz Cuylan ile beraber yazdığı, yapımcılığını Diloy Gülün ve Tolga Topçu’nun birlikte yapacağı filmin oyuncu kadrosunda Billur Melis Koç, Ahmet Rıfat Şungar, Merve Dizdar, Yağızcan Konyalı, Yılmaz Bayraktar ve Baki Rıdvan Kaymaz gibi isimler bulunuyor. Çekilecek mekânları tespit edilen filmin hissiyatını daha iyi anlatmak ve ekipmanı test etmek için mood video çekildi.

Mood videosunu izlemek için tıklayınız.

Kampanyaya katılmak için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.