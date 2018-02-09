Bu yıl ilk kez 03 – 05 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Van İpekyolu Belediyesi Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı. Festivale 30 dakikayı geçmeyen kurmaca, deneysel, animasyon ve belgesel türünde filmler başvuru yapabilecek. Çok sayıda kısa filmi programına almayı hedefleyen festival kurmaca, deneysel, animasyon ve belgesel türlerinde yarışmalar düzenleyip akçeli ödüller de verecek. Festivalde, kurmaca ve belgesel dallarında En İyi Birinci, İkinci ve Üçüncü filmlere ödüller dağıtılacak. Bunlara ek olarak, En İyi Deneysel, En İyi Animasyon, Engelsiz Yaşam Özel Ödülü ve Münir Özkul Onur Ödülü verilecek.

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