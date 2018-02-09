Ümit Ünal ve Demet Evgar, Sofra Sırları’nı Vizyon Öncesi İstanbul Modern’de Konuştu

İstanbul Modern Sinema’da SİYAD işbirliği ve Türk Tuborg A. Ş.’nin katkılarıyla, sinema kültürümüzde öne çıkan yönetmenlerin konuk olduğu program Ümit Ünal ile devam ediyor. Yönetmenin filmografisinden seçilmiş film gösterimleri, sinema yazarlarının sunumları, oyuncu ve film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen programda dün akşam sinema yazarı Müge Turan’ın moderatörlüğünde Ünal ve Sofra Sırları’nın başrol oyuncusu Demet Evgar’ın katıldığı bir söyleşi gerçekleşti.

Ümit Ünal – Demet Evgar



Müge Turan – Ümit Ünal – Demet Evgar

