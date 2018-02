2017’ye Damgasını Vuran Beni Adınla Çağır, 21 Şubat Vizyon Galası ile Seyirciyle Buluşuyor

IMDb’de tüm zamanların en iyi filmleri arasında 176. sırada olan ve 4 dalda Oscar adaylığı ile beraber toplam 170 adaylık ile 46 ödülün sahibi olan Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name), 23 Şubat’ta vizyona girerek seyirciyle buluşuyor. Film 21 Şubat’ta Kadıköy Sineması’nda vizyon galası ile ilk kez seyirciyle buluşacak. Saat 19:30’daki gösterim sonrası Bant Mag ile birlikte Kadıköy Bant Mag. Havuz / BİNA’da filmin ruhunu yansıtan müziklerle dolu bir partiyle geceye devam edecek. 1983 yazının kuzey İtalya’sında geçen film, deneyimli seyirciler için muhteşem bir nostalji yaratırken, genç seyircileri de dönemin ve mekânın atmosferi ile adeta büyülemeyi başarıyor.

Basın Bülteni

