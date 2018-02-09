Joachim Trier’in yönettiği ve Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen ile Ellen Dorrit Petersen’in oynadığı Thelma, 30 Mart 2018’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Joachim Trier bu kez gerçeklikten bir nebze uzaklaşıyor ve âşık olunca doğaüstü güçlere kavuşan bir genç kızın hikâyesini beyazperdeye aktarıyor. 1980’lerin Japon animeleri, Stephen King romanları ve synthesizer müziklerinden ilham alan filme adını veren Thelma, kasabadaki hayatını ve dindar ailesini geride bırakarak Oslo’ya, üniversitede biyoloji okumaya giden çekingen bir kızdır. Burada, sınıf arkadaşı Anja’ya âşık olur, ancak bu durum Thelma’ya fazla ağır gelir.