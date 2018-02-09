SugarWorkz ve TAFF Ortak Yapımı Aile Komedisi Görevimiz Tatil’den İkinci Fragman Geldi

Vizyon için geri sayıma başlayan aile komedisi Görevimiz Tatil’den ikinci fragman geldi. Bir karavanla yola çıkan kahkaha garantili macerada Demet Akbağ’ın canlandırdığı Türkan Mutlu’nun eşi Sıtkı Mutlu’yu Zafer Algöz canlandırıyor. 9 yıldır tatile çıkmayan bir ailenin, terapi seansıyla başlayan değişimleri, tatilleri ile devam edecektir. Ailece birarada olmanın yeniden keşfedileceği eğlenceli tatil macerası, pek çok kişinin hayatını değiştirip, ülke gündemine bile oturacaktır. Sinema salonlarına kahkaha taşıyacak aile komedisinin yönetmeni Murat Şeker. Senaryo da Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi tarafından yazıldı. Görevimiz Tatil, 23 Şubat’ta sinemalarda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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