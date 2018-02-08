Yılın En İyileri Bu Hafta Sonu Başka Sinema’da

Bu yıl 50.si verilecek SİYAD – Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’ne aday 5 yerli film bu hafta sonu Başka Sinema kapsamında yönetmenlerinin katılımıyla yeniden gösteriliyor. Kadıköy Rexx Sineması’nda gerçekleşecek gösterimler için online bilet satışı da başladı. SİYAD’a göre yılın en iyi 5 yerli filmi, Pelin Esmer’in İşe Yarar Bir Şey, Ceylan Özgün Özçelik’in Kaygı, Reha Erdem’in Koca Dünya, Emre Yeksan’ın Körfez ve Fikret Reyhan’ın Sarı Sıcak adlı filmlerden oluşuyor. Festivallerden ödüllerle dönen Pelin Esmer’in yönettiği ve Başak Köklükaya ile Öykü Karayel’in oynadığı İşe Yarar Bir Şey hayatı ve ölümü şairane bir dille anlatmasıyla övüldü.
Gösterilecek Filmler