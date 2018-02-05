Okan Üniversitesi 8. Öğrenci Filmleri Kısa Film Festivali

2011’den günümüze bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek olan Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, ödüllerini dağıtmaya hazırlanıyor. 8. Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, sinema eğitimi alan ya da sinemaya gönül vermiş üniversiteli gençlere, ürettikleri filmlerle kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratmayı, üretimlerini paylaşmalarına olanak sağlamayı ve ödül alan filmleri desteklemeyi amaçlıyor. Belgesel ve Kurmaca alanında yapılacak yarışmanın ödülleri, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek bir törenle 27 Nisan 2018 tarihinde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahiplerini bulacak.