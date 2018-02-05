Görevimiz Tatil Ekibi Karavanla Mangal Yaptı

23 Şubat Cuma günü sinema salonlarında tatil havası estirecek olan Görevimiz Tatil filminin oyuncuları bir araya gelip mangal yaptı. Filmin gösterime girmesi öncesinde vizyon heyecanı yaşayan oyuncular ve filmin yönetmeni Murat Şeker, filmdeki karavanda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Murat Şeker, Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Özlem Türkad, Enis Arıkan, Sinan Çalışkanoğlu ve Onur Dilber, hem filmdeki gibi mangal yaptılar, hem de aile sohbeti tadında bir basın toplantısı gerçekleştirdiler.

Basın Bülteni

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