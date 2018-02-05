Cebimdeki Yabancı Oyuncuları İzmir’de Coşkuyla Karşılandı

Uzun süredir konusu itibariyle merakla beklenen ve Cuma günü gösterime giren Cebimdeki Yabancı filmi ilk günden izleyicilerden tam not aldı. Cumartesi günü İzmir Optimum’da filmin yönetmeni Serra Yılmaz, ortak yapımcısı Ferzan Özpetek ve oyunculardan Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ile Serkan Altunorak’ın katılımıyla gerçekleşen seyircili gösterimde izdiham yaşandı. Günler öncesinden biletlerin tükendiği filme akın eden seyirciler için ekstra salonlar açıldı.

Basın Bülteni

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