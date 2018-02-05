Deliha’da Hem Hüzün Hem de Komedi Var

Serinin ilk filmi olan Deliha ile gişe rekorlarına imza atan Gupse Özay, Deliha 2 ile beyazperdede yerini aldı. Seyircili özel gösterim için ekibi ile Ankara’ya gelen Özay, samimi röportajı ile MAG Şubat sayısında sevenleri ile buluşuyor. Gupse Özay, Ankara seyircisi ile buluştuğu özel gösterim öncesi şunları söyledi: “Ekip arkadaşlarım Ankara izleyicisinin çok hassas olduğunu ilettiler. Beğenmelerini umut ediyorum; tepkiler çok güzel. Deliha unuttuğumuz duyguları bize hatırlatıyor.” Eğlenceli ve renkli karakteri ile tanınan oyuncu, kendisi hakkında merak edilenleri de röportajında anlatıyor. Erkek komedyenlerin her zaman kadın komedyenlere destek olduğunu vurguluyor.

Basın Bülteni

Röportaj için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.