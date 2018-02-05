Ezel Akay ile Yönetmenin Sanatı Atölyesi 11 Şubat’ta TOY İstanbul’da

Yönetmen Ezel Akay’ın TOY İstanbul’da düzenlediği Yönetmenin Sanatı başlıklı atölye, 11 Şubat Pazar günü yapılacak. Atölyede bir öykünün senaryosuz, doğaçlama şekilde nasıl çekileceğiyle ilgili bir uyarlama projesi, Yiğit Özgür karikatürleriyle gerçekleştirilecek. Yönetmenin Sanatı atölyesinde; başkasına ait çok kısa bir öykünün, ya da filme çekilmek üzere yazılmamış herhangi bir metnin, herhangi bir senaryo tekniğini kullanmadan, emprovize bir şekilde çekiminin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Katılımcılar karikatürleri, senaryosunu yazmadan “doğaçlama” yaparak filme çekmeye çalışacaklar.