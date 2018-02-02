Tolga Karaçelik’in Kelebekler’i Sundance Başarısından Sonra Avrupa Prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde Gerçekleştirdi

Tolga Karaçelik, yeni filmi Kelebekler’in dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Sundance Film Festivali 2018’de tarihi bir başarıya imza atarak, festivalde En İyi Film ödülü aldı. Kelebekler, Avrupa prömiyerini ise 30 Ocak 2018 Salı günü 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde yaptı. Tolga Karaçelik’in senaryosunu yazıp yönettiği film, Avrupa’nın en önemli festivallerinden biri olan Rotterdam Film Festivali izleyicilerince de beğenildi, tam not aldı.

Basın Bülteni

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