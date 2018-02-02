Bu Filmi İzleyen Bu Oyunu Oynamaya Cesaret Edemeyecek: Cebimdeki Yabancı, Bugünden İtibaren Tüm Sinemalarda

Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız gibi yıldız oyuncuları buluşturan Cebimdeki Yabancı, sinemaseverlerle buluşuyor. Cebimdeki Yabancı, 2016 yılında ülkesinde gişe rekoru kıran ödüllü film Perfetti Sconosciuti’den beyazperdeye uyarlandı. Cep telefonlarımızın ilişkileri nasıl etkilediğini gösteren film gerilim ve komedi yüklü kurgusuyla sinemaseverleri ters köşeye yatıracak.

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