Zeki Keskin’i Kaybettik

Bir dönem Yeşilçam’ın tanınmış sanatçılarıyla kamera karşısına geçen 90 santimetre boyundaki Zeki Keskin, 03 Şubat 2018 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Sivas’ın Ayli köyünde dünyaya gelen Keskin, ilk olarak Ankara Devlet Tiyatrosu’nda seyirci karşısına çıktı, daha sonra Fabrikanın Gülü, Karayılan, Kasımpaşalı Recep ve Ana Beni Eversene gibi çeşitli filmlerde rol aldı. Bu filmlerde Yılmaz Güney, Nuri Sesigüzel, Ahmet Mekin ve Muhterem Nur ile kamera karşısına geçen Keskin, Bitirim Zeki olarak çok kısa sürede ün saldı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.