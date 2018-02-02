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If İstanbul’dan Ara Güler ve Jan Svankmajer Sürprizi

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15 Şubat’ta başlayacak 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin heyecan uyandıran programına son anda dahil olan iki film, büyük heyecan uyandıracak. Dünyanın en önemli fotoğraf sanatçılarından Ara Güler’in yönettiği tek film de olan ve çok az kişinin izleme şansına eriştiği Kahramanın Sonu, gösterilirken, efsane gerçeküstücü yönetmen Jan Svankmajer’in 8 yıl aradan sonra çektiği ilk film de olan Böcek (Insect), Türkiye’de ilk kez If İstanbul’da seyirciyle buluşacak.

Böcek (Insect)

Kahramanın Sonu

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