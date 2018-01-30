Hafta Sonunun Lideri Labirent: Son İsyan

Geçtiğimiz hafta sonu 1 milyon 361 bin 136 biletli sinemasever seyircinin doldurduğu sinema salonlarında seyircinin en fazla ilgi gösterdiği film bu hafta vizyona giren Labirent: Son İsyan oldu. Interpress’in derlediği bilgilere göre film açılışını 235 bin 219 kişiyle yaptı. Dört haftada 4 milyon 339 bin 359 toplam seyirciye ulaşmayı başaran Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif V 216 bu hafta sonunda 229 bin 233 kişi tarafından izlendi. Gupse Özay’ın yönettiği ve başrolünde yer aldığı Deliha 2 ise hafta sonu 205 bin 70 seyirciyle listede üçüncü sırada yer aldı.