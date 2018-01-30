Gülden Karaböcek 46 Yıl Sonra Bu Kez Sinema Filminde Şaka Yaptım Diyecek

Mu Tunç’un yazıp yönettiği, başrollerini Burak Deniz ve Büşra Develi’nin paylaştığı Arada adlı sinema filminde efsane sanatçı Gülden Karaböcek’in 1972 yılında seslendirdiği ‘Şaka Yaptım’ adlı şarkıya yer verildi. Gülden Karaböcek’in Pop-aranjman tarzda seslendirdiği şarkının sözleri Ülkü Aker’e, yeni düzenlemesi ise Orkun Tunç’a ait. Türkiye’nin ilk punk filmi olarak gösterilen Arada, İstanbul’u terk etmek isteyen Ozan’ın bir günde başından geçenler olayları perdeye taşıyor. Arada filmi hurdalıkta yer alan çılgın rave partilerinden nargile kafelere kadar birçok mekanda İstanbul’un gizemli yeraltı kültürlerini resmediyor.

Basın Bülteni

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