Wes Ball’ın yönettiği ve Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie Sangster ile Giancarlo Espositio’nun oynadığı Labirent: Son İsyan (Maze Runner: The Death Cure), 26 Ocak 2018’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Seri sona eriyor. Genç kahraman Thomas, Flare adı verilen ölümcül bir hastalığın tedavisini bulmak için göreve atılır.