SİYAD En İyi Yabancı Film Ödülü ile Kısa Film, Belgesel Film ve Fantastik Film Ödülü Adayları Açıklandı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, Yaşamın Kıyısında’yı (Manchester by the Sea) 2017’nin en iyi yabancı filmi seçti. SİYAD ayrıca 2017 Türkiye sineması ödüllerinin belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki adaylarını da açıkladı. 2017 Türkiye sineması ödüllerini kazananlar Mart ayında gerçekleştirilecek 50. SİYAD Ödülleri Töreni’nde açıklanacak. Geçen yıl Türkiye’de vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda SİYAD üyelerinden en çok oyu olarak birinci sırada yer alan Yaşamın Kıyısında filminin ödülü 50. SİYAD Ödülleri Töreni’nde filmin ithalatçısına verilecek. Yapılan seçimde Toni Erdmann ikinci, Beden ve Ruh üçüncü oldu.