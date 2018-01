Pera Film’den Mimar Louis Kahn ve Mimarlık Üzerine Filmler: Sessizlik ve Işık

Pera Film, 02 Şubat – 04 Mart 2018 tarihleri arasında Sessizlik ve Işık programını izleyicilerle buluşturuyor. Program, Louis Kahn’ın yapıtlarına ve mimarisinin sinemaya etkisine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Louis Kahn’a Yeni/den Bakış Sergisi kapsamında sunulan bu programda, Louis Kahn’ın çalışmalarının yanı sıra mimarlık sanatını da kucaklayan Louis Kahn: Sessizlik ve Işık, Mimar Babam: Bir Oğulun Yolculuğu, Mimarın Göbeği, Yan Pencere, İnsan Ölçeği, Kültür Katedralleri adlı belgesel filmler ve kurgu yapımlara yer veriliyor. Binalar gezilirken Louis Kahn’ın geçmiş çekimleri, ses kayıtları ve çeşitli söyleşiler filmleri zenginleştiriyor.

İnsan Ölçeği (The Human Scale)



Kültür Katedralleri (Cathedrals of Culture)



Louis Kahn: Sessizlik ve Işık (Louis Kahn: Silence and Light)



Mimar Babam: Bir Oğulun Yolculuğu

(My Architect: A Son’s Journey)



Mimarın Göbeği (The Belly of an Architect)



Sonsuz Mutluluk (The Infinite Happiness)



Yan Pencere (Sidewalls)