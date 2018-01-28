Misafirperver Muhtar Sinan Çalışkanoğlu ve Karısı Filiz Ahmet

9 yıl aradan sonra görev icabı da olsa tatile çıkmayı başarabilen “Mutlu” ailesinin karavanı yolda Yavaşlar Köyü’ne düşüyor. Tatillerinin bir kısmını Yavaşlar Köyü’nde geçirmek zorunda kalan Türkan Mutlu (Demet Abağ) ve Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) köyün misafirperver muhtarı Murtaza (Sinan Çalışkanoğlu) ve karısı Gülizar’ın (Filiz Ahmet) konuğu oluyor. Sıtkı Mutlu ve ailesi bu candan misafirperverlik karşısıda ne yapacağını şaşırıyor. SugarWorkz ve TAFF Pictures ortak yapımı aile komedisi Görevimiz Tatil’in senaryosu Çakalllarla Dans serisinin de yönetmeni Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’ye ait.

Basın Bülteni

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