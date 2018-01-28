Mahalle Filminin Fragmanı Yayınlandı

Başarılı genç oyuncular Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu ve aynı zamanda da rol aldıkları Mahalle filmi 09 Mart’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kendi kanunlarını kendi yazan bir mahallede yaşayan üç arkadaşın yeni taşınan, gizemli bir yabancı ile birden değişen hayatlarının anlatıldığı ve ön yargıların hayatımızı nerelere kadar sürükleyebildiğini anlatan filmin fragmanı büyük merak uyandırıyor.

Basın Bülteni

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