Tolga Karaçelik’ten Sinema Tarihimize Altın İmza: Kelebekler, Sundance Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü Alan İlk Türk Filmi Oldu

Yönetmen Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği yeni filmi Kelebekler, bağımsız filmlerin kalesi olarak bilinen Sundance Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü aldı. Türkiye’de bu ödülü kazanan ilk yönetmen olarak sinema tarihine imza atan Tolga Karaçelik; ABD’de Türkiye saati ile sabaha karşı gerçekleşen ödül töreninde “Bu ödül, filmizin 18 günde çekilmesini sağlayan ekibime, çaycısından aktörüne, yapım ekibimden teknik ekibime verilmiş oldu; bunu biz yaptık, Biz bu filmi 18 günde, yasaklı, parasız çektik. Bunun genç sinema öğrencileri için anlamı büyük, çok mutluyum.” şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.