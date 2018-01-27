Sırlar Açığa Çıkıyor, Geri Sayım Başladı: Cebimdeki Yabancı, 02 Şubat’ta Vizyonda

Ülkesinde gişe rekorları kıran ödüllü İtalyan filmi Perfetti Sconosciuti’den uyarlanan Cebimdeki Yabancı, vizyona girmek için gün sayıyor. 02 Şubat’ta cep telefonlarının masaya bırakılacağı ve kara kutunun açılacağı filmin yıldız oyuncu kadrosu, 25 Ocak Perşembe günü BKM Mutfak Uniq’te gerçekleşen basın kahvaltısında bir araya geldi. Serra Yılmaz’ın ilk kez yönetmenlik yaptığı ve Ferzan Özpetek’in ortak yapımcısı olduğu filmin oyuncuları, neşeli çekimlerin ardından ilk kez buluştu.

Basın Bülteni

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