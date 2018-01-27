7. Pembe Hayat KuirFest Başladı

7. Pembe Hayat KuirFest, 26 – 28 Ocak 2018 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından kuir yapımları İstanbullu izleyicisiyle buluşturmaya başladı. Bu yıl 7. kez düzenlenen festival, film gösterimleri başta olmak üzere pek çok aktiviteyi bir araya getiren programıyla, LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılığa ve şiddete dikkat çekiyor. Pembe Hayat KuirFest, takipçilerini umudu tazelemenin yollarını aramaya, biraradalık kültürünü pekiştirmeye davet ediyor.

Basın Bülteni

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Gösterim Programı

