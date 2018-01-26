Sergio Manfio’nun yönettiği ve Harun Can ile Evrim Akın’ın seslendirdiği animasyon film Leo da Vinci: Mona Lisa Macerası (Leo da Vinci: Mission Mona Lisa), 09 Şubat 2018’de Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Vinci kasabasında yaşayan genç Leonardo zamanının çoğunu ilginç icatlarıyla uğraşarak geçirmektedir. Arkadaşları Lorenzo ve Lisa da onunla birliktedir. Üç arkadaşın hayatları kasabaya gelen panayırda gösterim yapan bir adamın anlattıklarından sonra değişir. Adam onlara gizli bir hazinenin varlığından bahseder. Lorenzo ve Lisa, bu kayıp hazinenin peşinde bir maceraların içine sürüklenirler.