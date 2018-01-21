Ünlü Arap Yıldızı Adı Aşk Heyecanı Sardı

Türk dizi ve sinema filmleri Arap ülkelerinde büyük beğeniyle izlenirken, Insert Yapım bir yeniliğe imza attı ve Arap dünyasının yıldızlarını bir Türk filminde bir araya getirdi. Ünlü Faslı oyuncu Mariam Hussein ve Mustafa Yabaş’ın başrolerini paylaştığı Adı Aşk filmi 26 Ocak’ta Türkiye’de vizyona giriyor. Türk seyircilerinin karşısına çıkacak olmaktan dolayı büyük heyecan yaşadığını söyleyen Mariam Hussein, “Özellikle Türk yapımı diziler Arap dünyasında büyük ilgiyle takip ediliyor. Şimdi de Adı Aşk filmi ile Türk izleyicilerle buluşacağız. Bu benim için çok fantastik. Filmin vizyona gireceği tarihi iple çekiyorum.” dedi.

Basın Bülteni

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