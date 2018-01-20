Karnesini Alan Sinemaya Koştu

Türkiye’nin en çok takip edilen Youtube fenomeni Enes Batur’un Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? filmi vizyona girdiği ilk gün 200 bine yakın izlenme ile sinema tarihimizin en iyi Cuma açılışını yapan filmleri arasına girdi. Youtuber Enes Batur’un hayatından senaryolaştırılan film, çocuklar kadar anne – babaları da mutlu etti. Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından “Çocukların tercihi sinemada Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? izlemek. Aklımda kalan cümle: ‘Hayallerinin peşinde koş’.” şeklinde bir mesaj attı. Bir baba ise “Çocukların hayallerini aileleri ile paylaşmaları ne kadar önemliymiş. Bir baba olarak bana bile çok şey kattı.” dedi.

Basın Bülteni

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