Almanya’ya Göçün Hatıra Defteri’nin İlk Kez Açıldığı Özel Gecede, Nazım Hikmet Türk Alman Dostluk Ödülleri de Takdim Edildi

57 yıl önce Türkiye’den Almanya’ya göç edenlerin hayatını anlatan, Nebil Özgentürk imzalı belgesel Almanya’ya Göçün Hatıra Defteri’nin prömiyeri, ülkesinden uzaklarda vatan hasreti çekerek bir ömür geçiren ve sürgünde ölen Nazım Hikmet’in 116. doğum yılı şerefine, Almanya’nın Wuppertal kentinde Cumartesi akşamı gerçekleşti. İstanbul Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Köln Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı’yla Dayanışma Derneği tarafından organize edilen gecede ilk kez verilen Nazım Hikmet Türk Alman Dostluk Ödülleri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zülfü Livaneli ve Wuppertal Büyükşehir Belediye Başkanı Andreas Mucke’ye takdim edildi.

Basın Bülteni

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Kemal Kılıçdaroğlu



Tilbe Saran

