57 yıl önce Türkiye’den Almanya’ya göç edenlerin hayatını anlatan Nebil Özgentürk imzalı belgesel Almanya’ya Göçün Hatıra Defteri’nin prömiyeri, Nâzım Hikmet’in 116. doğum yılı şerefine, Almanya’nın Wuppertal kentinde 20 Ocak Cumartesi akşamı gerçekleşecek. İstanbul Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Köln Nâzım Hikmet Kültür Sanat Vakfı’yla Dayanışma Derneği tarafından organize edilen gecenin sunuculuğunu Selçuk Yöntem üstlenirken, Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Leman Sam, Tilbe Saran, Melike Demirağ, Ferhat Livaneli gibi sanatçılar şarkı, şiir ve konuşmalarla geceye katılacaklar. Gecede aynı zamanda, Nâzım Hikmet Türk – Alman Dostluk Ödülleri de sahiplerine sunulacak.