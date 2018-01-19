Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? Vizyonda

Öğrenciler bugün eğitim döneminin ilk yarısını tamamlayıp sömestri tatiline giriyor. Yarıyıl tatili çocuklar ve gençler için oldukça keyifli geçecek. Sinemalarda da birbirinden eğlenceli yapımlar başlıyor. Bu yapımlar arasında takipçileri tarafından merakla beklenen Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? adlı film de var. Youtube kanalında 5,9 milyon takipçisi ile büyük bir kitleye ulaşan Enes Batur’un ilk sinema filminde Bekir Aksoy, Ceyda Düvenci, Ceyhun Yılmaz ve Kerem Fırtına gibi güçlü oyuncuların yanı sıra Reynmen, Kafalar adlı kanalının fenomen isimleri Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı ile Başak Karahan, Uras Benlioğlu, gibi Youtuberlar rol aldı.

Basın Bülteni

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