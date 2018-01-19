Ölümlü Dünya, Aksiyon Sahneleriyle Çok Konuşulacak

Ölümlü Dünya, lokanta işletmeciliğinin yanı sıra nesillerdir köklü bir teşkilatın bünyesinde çalışan Mermer ailesinin Hollywood filmlerini aratmayan aksiyon dolu sahneleriyle de dikkat çekecek. Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Meltem Kaplan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür film için yoğun bir ön hazırlık dönemi geçirdiler. Oyuncular, aksiyon ve çatışma sahneleri için özel olarak atış ve dövüş eğitimi aldılar.

Basın Bülteni

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