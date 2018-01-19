Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın İlk Kez Yönetmenlik Yaptığı Mahalle Filmi 09 Mart’ta Vizyona Giriyor

Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Emre Erkan, Selahattin Töz, Hazar Ergüçlü, Selen Öztürk, Gökşen Ateş ve Gökhan Soylu’nun rol aldığı Mahalle, 09 Mart’ta seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen filmin vizyon afişi de yayınlandı. Türkiye’nin başarılı genç oyuncularından Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman, ilk kez yönetmen koltuğuna oturdukları filmin senaryosunu oyuncu arkadaşları Emre Erkan ile birlikte yazdılar ve filmin başrollerinde de oynadılar. Kendi kanunlarını kendi yazan bir mahallede yaşayan üç arkadaşın yeni taşınan, gizemli bir yabancı ile değişen hayatlarının anlatıldığı filmde bu üçlüye Selahattin Töz, Hazar Ergüçlü, Selen Öztürk eşlik ediyor.

Basın Bülteni

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