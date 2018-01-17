Arif V 216, Yine Zirvede

Yaklaşık 1,5 milyon seyircinin salonlarda yerini aldığı geçtiğimiz hafta sonunda en iyi Ocak ayı açılışına imza atan Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif V 216, bu hafta sonunda da zirvede yer aldı. Medya takip ajansı Interpress’in derlediği bilgilere göre, film haftasonu 782 bin 598 seyirci tarafından izlenerek on günde toplamda 2 milyon 874 bin 598 biletli seyirci sayısına ulaştı. Hafta sonunda, Gupse Özay’ın başrolünde yer alıp yönettiği ve vizyona girdiği ilk üç gününde 348 bin 689 sinemasever tarafından izlenen Deliha 2, ise açılışını listenin ikinci sırasında gerçekleştirdi.