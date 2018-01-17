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37. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Jürisinin Başkanlığını Pelin Esmer Üstleniyor

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İKSV – İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 06 – 17 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali kapsamında yapılacak Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek Ulusal Yarışma Jürisi belirlendi. 37. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışması jüri başkanlığını, ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen sinemamızın önemli kadın yönetmenlerinden Pelin Esmer üstleniyor. Pelin Esmer başkanlığındaki Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, oyuncu Selen Uçer, şair Küçük İskender ve sinema yazarı Barbara Lorey olarak belirlendi.


Barbara Lorey / Gökhan Tiryaki

Küçük İskender / Pelin Esmer

Selen Uçer

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