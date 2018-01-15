Ümit Topaloğlu’nun yönetmenliğini yaptığı 2007 yılı yapımı, 42 dakikalık Dikiz Aynası adlı belgesel film Belgeselab etkinlikleri kapsamında 16 Ocak 2018 Salı günü saat 19:30’da İFSAK Nurettin Erkılıç Gösteri Salonu’nda gösteriliyor. Belgeselin konusunu, minibüsçülük kültürü ve onun dikiz aynasından görünen kent seromonisi oluşturuyor. Belgeselde, her gün şehrin merkezlerine taşınan binlerce insanın toplu taşıma aracı olan minibüs ve minibüs kültürüne ilişkin bir derinleşme çabası ele alınıyor. Minibüs, toplumumuzda altmışlı yıllarda kırdan kente göçle başlayan serüvenin doğurduğu bir ulaşım fenomeni olarak algılanıyor.