Güncel İtalyan Sineması Gösterimleri Akbank Sanat’ta Devam Ediyor

Akbank Sanat, Ocak ayında İtalyan Kültür Merkezi’nin işbirliği ile Güncel İtalyan Sineması’ndan üç kurmaca, bir belgesel olmak üzere dört filmi sinemasever izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikte 16 Ocak Salı günü oyuncuları arasında ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone’un da yer aldığı Bir Altın Çocuk, 23 Ocak Salı günü Sen Hiç Aya Gittin mi?, 30 Ocak Salı günü ise İtalyan sinemasının sevilen ve yükselen yıldızı Marco Bocci’nin başrolde olduğu Italo filmleri gösterilecek.

Bir Altın Çocuk (Un Ragazzo D’oro)



Italo



Sen Hiç Aya Gittin mi? (Sei Mai Stata Sulla Luna?)

