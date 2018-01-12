Novi Cinema 2. Sayı Çıktı

Yeni sinema dergisi Novi Cinema Fanzin – Sayı: 2 (Ocak) çıktı. 2018 yılının başlamasıyla birlikte Novi Cinema yeni bir yayın periyoduna başlıyor. Bundan sonra her ay dergiyi kitapçınızdan ısrarla isteyebileceksiniz. Dergide her sayıda spesifik bir konu seçiliyor ve içeriğinde bu konuya ağırlık veriliyor. Dergi, düzenli takip eden ve sayılarını biriktiren okurlarının kitaplıklarında sağlam bir arşiv olarak yer etmeyi amaçlıyor. Novi Cinema’nın bu sayısı kadın temalı hazırlandı; sinemada kadının yerini ele alan bir sayıyla okur karşısına çıktı. Güçlü bir kadın karakter olduğu için kapağına, Uma Thurman’ın Kill Bill filminde canlandırdığı gelin karakterini koydu.