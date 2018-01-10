Oscar’ın Yabancıları İstanbul Modern Sinema’da Yarın Başlıyor

İstanbul Modern Sinema, Başka Sinema işbirliğiyle ve Türk Tuborg A. Ş.’nin katkılarıyla, 90. Akademi Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisine aday filmlerden oluşan bir seçki sunuyor. Oscar’ın Yabancıları, Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor. 11 – 21 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen Oscar’ın Yabancıları programının bu yıl öne çıkan filmleri arasında Avrupa ve dünya sinemasından önemli isimler yer alıyor. 13 filmin izleyiciyle buluşacağı programda; Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel’in açılışını Venedik’te yaptığı, uzun bir aradan sonra beklenen dönüş filmi Zama, Ruben Östlund’un çağdaş sanata dair güçlü bir taşlama sunduğu ve karşılığında Cannes’dan Altın Palmiye’yle dönen Kare ve İstanbul Modern Sinema’nın 2013 yılında adına toplu gösterim düzenlediği Michael Haneke’nin yine Avrupa’da çıkışsız bir burjuva ailesi resmi çizen yeni filmi Mutlu Son programda yer alacak.

Program Çizelgesi



93 Yazı (Estiu 93 – Summer 93)

Beden ve Ruh (On Body and Soul)

Foxtrot



Kalp Atışı Dakikada 120 (120 Beats Per Minute)

Kare (The Square)

Muhteşem Kadın (Una Mujer Fantastica – A Fantastic Woman)



Mutlu Son (Happy End)

Paramparça (Aus Dem Nichts – In The Fade)

Sadakat (Le Fidele)



Sevgisiz (Nelyuboy – Loveless)

The Insult: Hakaret (Insult)

Thelma



Zama

