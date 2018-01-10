Arif V 216 Vizyona Rekorla Girdi

Bu hafta sonu Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı ve Kıvanç Barıönü’nün yönettiği, merakla beklenen filmi Arif V 216, etkileyici bir açılış performansı sergileyerek vizyondaki ilk üç gününde 1 milyon 331 bin 691 biletli sinemasever seyirci tarafından izlendi. Medya takip ajansı Interpress’in derlediği bilgilere göre yılın ilk hafta sonunda sinema salonlarında toplam 1 milyon 732 bin 844 seyirci film izlerken, Arif V 2016 son 30 yılın en iyi Ocak ayı açılışına da imza attı. Filme gösterilen bu ilgi son 30 yılın en iyi dördüncü açılışı olarak da kayıtlara geçti.