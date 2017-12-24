Robin Campillo’nun yönettiği ve Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adele Haenel ile Antoine Reinartz’ın oynadığı Kalp Atışı Dakikada 120 (120 Beats Per Minute), 29 Aralık 2017’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

ACT-UP Paris, 1990’ların başında sayısız hayatı karartan AIDS’e karşı oluşturulan sivil örgütlerden biridir. Nathan Sean, Sophie ve Jeremie önderliğindeki bu epidemiye karşı toplumun duyarsızlığı ve ilaç şirketlerinin çıkarcılığıyla savaşan gruba yeni katılanlardandır. ACT-UP Paris ile verdiği mücadele O’nun için her şeyi kökünden değiştirecektir.